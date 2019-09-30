9 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada kan döküldü Eskişehir'de gece saatlerinde meydana geldiği belirtilen ve 9 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de, 9 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, olay, Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Gece saat 00.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 9 kişinin karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.H. ve A.C.M., bıçakla yaralandı. 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle yaralılar ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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