9 kişi gözaltına alınmıştı... İzmir'deki vurgunda yeni gelişme!

Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
9 kişi gözaltına alınmıştı... İzmir'deki vurgunda yeni gelişme!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da yer aldığı 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli 9 Nisan’da gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

 

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İZBETON A.Ş. üzerinden İzmir Gaziemir İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlarından soruşturma yürütülerek; kooperatif yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdurların beyanı ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İZBETON yetkilileri, Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli yönünden operasyon icra edilmiş olup gözaltı kararı tesis edilmiştir. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9’u yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanamayan şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan geçen günlerde başlatılan ‘zimmet’ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın bu soruşturmada da şüpheli oldukları öğrenildi.

Dosyada yer alan şikayetler, bilirkişi tespitleri ve soruşturma verilerinin bir bütün olarak ele alındığı, belediye güvencesi algısı üzerinden kooperatif üyelerinin sisteme dahil edildiği belirtildi.

Kamu şirketi niteliğindeki İZBETON’un mevzuata aykırı sözleşme ve işlemlerle sürecin merkezine yerleştirildiği, ihale ve yüklenici seçiminde bağlantılı firmalara alan açıldığı, hesap hareketlerinde milyonlarca liralık açıklanamayan fark bulunduğu ve denetim mekanizmalarının etkisiz bırakıldığı yönünde ciddi iddiaların bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında teknik bilirkişi, MASAK ve kolluk incelemeleriyle birlikte hem kamu zararının hem de kooperatif ortaklarının uğradığı, zararın gerçek boyutunun daha net ortaya çıkmasının beklendiği ifade edildi.

 

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

