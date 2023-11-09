9 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَرَاَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّٓوا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفاًࣖ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Suçlular ateşi görür görmez, kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar; fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar."

(Kehf Suresi - 53) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Yüce Allah kıyamet gününde hesaba çekmek üzere bütün mahlûkatı huzurunda topladığı zaman, dünyada kendisine ortak koşmuş olanlara şöyle seslenecek: Haydi, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın da size yardım etsinler! Bunun üzerine müşrikler tanrılarını çağıracaklar. Fakat o sözde tanrılar cevap veremeyecek. Zira Allah Teâlâ müşriklerle tanrı edindikleri şeyler arasına tabii bir engel koymuştur.



Onların hilkat ve tabiatları tapınmaya lâyık ve yardım etmeye müsait değildir. Bu husus orada açıkça ortaya çıkacak, artık tapanlarla tapılanlar birbirlerini göremeyeceklerdir. Bâtıl tanrıların dünyada faydaları olmadığı gibi âhirette de faydaları olmayacağı ortaya çıkacaktır.



İşte o zaman suçlular cehennemi görecekler, oraya gireceklerini ve oradan çıkmak için bir kurtuluş yolu bulamayacaklarını anlayacaklardır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 561-562







ALLAH RESULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



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"Şu altı şeyi devamlı yapacağınıza dâir bana söz verin, ben de cen­nete gireceğinize kefil olayım:



1) Konuştuğunuzda doğru söyleyin.

2) Söz verdiğinizde sözünüzde durun.

3) Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin.

4) Namusunuzu koruyun.

5) Gözlerinizi haramdan sakının.

6) Haramın her türlüsünden çekinin."

Kaynak: Mûsned, V/323





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