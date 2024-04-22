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Yerel 9 kaçak göçmen yakalandı: 1 tutuklama
Yerel

9 kaçak göçmen yakalandı: 1 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-04-22 16:03:00 -
9 kaçak göçmen yakalandı: 1 tutuklama

Osmaniye’de polis ekiplerince durdurulan panelvan tarzı araçta, Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, polis uygulama noktasında koltukları sökülmüş panelvan tarzı araçı, şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü Suriye uyruklu Fuaz H. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda kullanılan 1 araca el konuldu.

Yakalanan 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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