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Gündem

9 ilde seyahat kısıtlaması kalkıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan yeni genelgeye göre, 9 ilde seyahat kısıtlaması bu gece kaldırılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 23:49:00 - 2020-05-11 23:56:45
9 ilde seyahat kısıtlaması kalkıyor

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri( Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelge ile Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması bu gece (11 Mayıs) saat 24.00’dan itibaren sona eriyor. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 İlde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

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