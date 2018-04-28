9 gündür aranıyordu, cesedine ulaşıldı
Aydın'ın Germencik ilçesinde kendisinden 9 gündür haber alınamayan Durmuş Sağ, kullandığı traktörün altında ölü bulundu.28 Nisan 2018 Cumartesi 15:43
Alınan bilgiye göre, Durmuş Sağ (52), 19 Nisan Perşembe günü traktörünün bozulan pulluğunu yaptırmak için evden ayrıldı.
Eve gelmemesi üzerine eşi Şadiye Sağ, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
EŞİ VE YAKINLARI FENALAŞTI
AFAD ile jandarma ekiplerince 10 gündür aranan Sağ, Bozköy Mahallesi Kum Deresi mevkisinde devrilen traktörün altında ölü bulundu.
Olay yerine gelen Sağ'ın eşi Şadiye Sağ ve yakınları fenalaştı.
Kepçeyle kaldırılan traktörün altından çıkartılan Sağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
YORUM YAZ