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Dünya 9 dakikalık soygunda 1,6 milyon euro değerinde altın çalındı
Dünya

9 dakikalık soygunda 1,6 milyon euro değerinde altın çalındı

Hırsızlar, Almanya'daki bir müzeden yaklaşık 1,6 milyon euro değerinde Kelt altını çaldılar.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 08:55:00 -
9 dakikalık soygunda 1,6 milyon euro değerinde altın çalındı

Polis, gece yarısı Manching, Bavyera'daki müzeden yüzlerce madeni paranın 9 dakikalık bir soygunla çalındığını söyledi.

Hırsızların müzenin alarm sistemini sabote etmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Polis, hırsızlığın önceki soygunlarla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Yetkililer soygunun arkasında organize suç olduğundan şüpheleniyor.

2017 yılında, Berlin'deki bir müzeden 100 kilo ağırlığında altın para çalındı.

İki yıl sonra, hırsızlar Dresden'deki Green Vault müzesinde CCTV'ye yakalanan bir elmas soygununda, 21 parça mücevher ve diğer değerli eşyaları çaldı.

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