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9 dakikada 3 renkli yumuşak pasta

Yumuşacık kıvamı, minik çikolata dokunuşları ve içindeki sürpriziyle, bayılacağınız bir tarif olacak...

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:40
9 dakikada 3 renkli yumuşak pasta

Dilediğiniz gibi şekillendirip, değiştirebileceğiniz çok pratik bir tarifi sizlere sunuyoruz. Gerek meyvelerle, gerekse çikolata ve kuruyemişle farklı tariflere dönüştürebileceğiniz yumuşacık bir pasta..

Yapımı oldukça basit ve bir o kadar lezzetli tarifin;

Malzemeleri

  • 150 gr tereyağı
  • 1 litre + 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı pirinç unu
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu
  • vanilya
  • 80 gr sütlü çikolata

Yapılışı

Öncelikle tereyağını bir tencereye alın ve eritin. Üzerine unu dökerek, hafifçe kavurun.

Rengi dönmeden, sütü içerisine ilave edin. Ardından kalan 1 bardaklık sütün içerisine nişasta ve pirinç ununu açıp, tencereye ilave edin.

İyice karıştırın ve şekeri bu esnada ilave edin.

Kaynayıp göz göz olduktan sonra vanilyasını ve hindistan cevizi tozunu ekleyin.

Uzunca bir kalıbın içerisine yağlı kağıt serin. Hazırlamış olduğunuz karışımın 3'te 1'ini kalıba dökün.

Tencerede kalan karışıma, 40 gr çikolata ekleyin ve sıcaklığıyla erimesini sağlayın. Hazırladığınız bu karışımın yarısını, uzun kalıba dökün.

Ardından tencerede kalan son karışımada kalan çikolatayı ekleyip, karıştırarak kalıbın en üstüne dökün.

Dolapta dinlendirdikten sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:40
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