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9 ayrı ülkeden Diyarbakır’a çıkarma

Avrupa’nın 9 farklı ülkesinden gelen 40 genç, Diyarbakır’da tarihi yerleri gezdi, kentin değişik semtlerinde vatandaşlarla görüşerek kent hakkında izlenimler elde etti.

27 Ağustos 2019 Salı 12:26
9 ayrı ülkeden Diyarbakır’a çıkarma

Avrupa’nın 9 farklı ülkesinden gelen 40 genç, Diyarbakır’da tarihi yerleri gezdi, kentin değişik semtlerinde vatandaşlarla görüşerek kent hakkında izlenimler elde etti.


Bağlar sokaklarını gezen Avrupalı gençler, Bağlar İlçe Belediyesi Solin Çocuk Oyun Evi ve Yüzme Havuzu’nu ziyaret ederek burada çeşitli konularda verilen kurslar hakkında bilgi aldı. Bağlar Belediyesi’nin desteğiyle ilçedeki sokakların duvarlarına çizilen resimler Avrupalı gençlerin beğenisini topladı.


Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye’ye gelen 40 genç,10 gün boyunca etkinliklere katıldı, tarihi yerleri gezdi ve projenin ana unsurunu oluşturan iç ve dış göç olaylarından etkilenen akranlarıyla bir araya geldi. Romanya, Çekya, Slovakya, Litvanya, Polonya, Bulgaristan, İngiltere, Portekiz ve Hırvatistanlı gençlerden oluşan grup, Diyarbakır’da da etkinliklere katılarak, kentin tarihi ve kültürü hakkında izlenimler elde edip, gezinin sonunda bunu rapor haline getirerek Avrupa Komisyonu’nun ilgili birimlerine sunacak.



Bağlar Belediyesi’nin eğitim ve kültür çalışmaları


Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine ait sokakları gezerek vatandaşlarla ve çocuklarla bir araya gelen Avrupalı gençleri en çok etkileyen ise Bağlar İlçe Belediyesi Solin Çocuk Oyun Evi ve Yüzme Havuzunun yürüttüğü eğitim, sosyal ve kültürel çalışmalar oldu. Bağlar ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Akar tarafından karşılanan grup, burada yürütülen eğitim çalışmaları ve kurslar hakkında bilgilendirildi. Kadın ve çocuklara yönelik hizmetlerin verildiği bu merkezde iç ve dış göç olaylarından etkilenen çocuklara yönelik hizmetlerin de yapıldığını dile getirildi.



Vatandaşlardan misafir gençlere sıcak ilgi


Daha sonra sokakları gezen Avrupalı gençler, Bağlar Belediyesi’nin desteğiyle resim öğretmeni Nazlı Ergen ve çocuklar tarafından sokakların duvarlarına çizilen resimlere duydukları hayranlığı dile getirdi.


Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen gençlere sıcak ilgi gösteren vatandaşlar, çeşitli ikramlarda bulunarak kentin misafirperverliğini ortaya koydu. Avrupalı gençler, Diyarbakır hakkında olumlu izlenimler elde ettiklerini ve Bağlar ilçe Belediyesi’nin kültür çalışmalarından da çok etkilendiklerini dile getirerek bölgeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:26
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