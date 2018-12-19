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9 aylık hamile kadını öldürdü, ifadesi kan dondurdu! "Onun da içi yansın istedim! İki tane karısı vardı..."

Bursa'da 9 aylık hamile kadını vurarak öldürme suçundan yargılan zanlı, mahkemede çelişkili ifadeler verdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:05
9 aylık hamile kadını öldürdü, ifadesi kan dondurdu! "Onun da içi yansın istedim! İki tane karısı vardı..."

Bursa'da aralarında husumet bulunan 9 aylık hamile İpek Yılmazcan'ı evinde tabanca ile öldüren Necdet Caymaklar hakim karşısına çıktı. Caymaklar, duruşmada "Kendimi korumak için öldürdüm" dedi fakat emniyet ifadesinde "Karımı öldürdüler, ben de intikam ateşiyle yanıyordum" dediği ortaya çıktı.

Olay, merkez Bursa Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi, 210'uncu Sokak'ta geçen Haziran ayında meydana geldi. Necdet Caymaklar (58), aralarında işlenen bir cinayet nedeniyle husumet bulunan İpek Yılmazcan'ı (37) evinin önünde 5 el ateş ederek yaraladı.

Ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülen 9 aylık hamile İpek Yılmazcan'ın duran kalbi yapılan masaj ile çalıştırıldı. Tıp Fakültesi'nde karnındaki bebeği ameliyat ile alınan İpek Yılmazcan doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra cinayet büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Caymaklar hakkında 'Hamile olduğu bilinen kişiyi kasten öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Caymaklar'ın yargılamasına başlandı. Duruşmaya sanık Necdet Caymaklar, taraf yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Caymaklar, İpek Yılmazcan'ın kocasının daha önce kendi karısını öldürdüğünü, bu sebeple aralarında husumet bulunduğunu, kendisini de öldürmesinden korktuğu için yanında tabancayla gezdiğini söyledi. Mahkeme başkanı Caymaklar'ın bu ifadesi üzerine emniyet ve savcılık ifadesini okudu. Emniyet ve savcılık ifadesinde, "İpek'in kocası benim karımı pompalı tüfekle öldürdü. Günlerce uyku uyuyamadım. İçim yanıyordu onun da içi yansın istedim. İntikam ateşiyle yanıyordum. 2 tane karısı vardı. Olay günü babamdan kalma tabancayı aldım. İçine 7 mermi koydum, 7 mermi de yanıma aldım. İpek Yılmazcan'ın evinin önüne gidip orada gezmeye başladım. İpek biriyle konuşuyordu arkası dönüktü, önce tanıyamadım sonra kim olduğunu anlayınca 5 tane mermi sıktım. Daha sonra gidip teslim olacakken polis beni yakaladı" dediği ortaya çıktı.

Caymaklar bu ifadeyi kabul etmeyerek, "Benim okumam yazmam yok. Polis kendisi yazdı bana da okumadan imzalattılar" dedi. Mahkeme başkanı Caymaklar'ın bu iddiasına "Tamam polis yaptı peki ya savcılık da mı sana okumadan imzalattı" diye tepki gösterdi.

Sanık mahkeme başkanının "İpek sana 'yapma vurma hamileyim' diye seslenmiş doğru mu' sorusuna "Asla öyle bir şey olmadı, hamile olduğunu bilsem sıkmazdım" şeklinde cevap verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:05
  1. Bursa
  2. cinayet davası
  3. İpek Yılmazcan
  4. Necdet Caymaklar
  5. Hamile kadını öldürdü

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