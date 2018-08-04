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9 aylık bebek beslenmesi nasıl olmalıdır?

Minik bebeğinizin siz gözünüzü açıp kapayan kadar büyüyüp anne sütünün dışındaki gıdaları tüketmeye başladığı dönem olan 9. ay, beslenme anlamında geçiş dönemini atlattığınız aydır.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:51
9 aylık bebek beslenmesi nasıl olmalıdır?

BEBEĞİNİZE 9. AYINDA HANGİ BESİNLERİ VEREBİLİRSİNİZ?

9. ayın başlangıcında bebeğiniz etten tutun da buğdayla hazırlanmış yemeklere, yumurtanın her çeşitinden balığa kadar türlü besin maddesiyle tanışabilir.

Protein bebek beslenmesinde çok çok önemlidir. Günlük beslenmede mutlaka bir kez bebeğinize et ve türevi yiyeceklerden verin.

Her bebeğin gelişim hızı farklıdır. Bu nedenle de bu kritik dönemde bazı bebekler iştahlı ve istekli davranırken bazı bebekler isteksiz davranabilir.

Hatta besinleri reddetmeleri bile normaldir. Anne bebeğini iyi gözlemlemeli ve ihtiyaçlarına göre yaklaşmalıdır.

Bebeğinize verdiğiniz her gıdayı üç gün süreyle vermeye devam ederek vücudunun verdiği tepkiyi takip edin.

Kabızlık, gaz ve reflü gibi sorunlar yaşaması normaldir. Bu olumsuzluklar zaman içinde azalacaktır.

İnek sütü bu dönemde yasaklılar listesindedir. 12 ayın bitiminde inek sütüne geçebilirsiniz.

Bununla birlikte yumurtanın beyazından da uzak durmalısınız. Bu besin grubunun bebeğe verilmemesinin nedeni henüz sindirim sisteminin tam gelişmemesi ve alerji tehdidinin bulunmasıdır.

1 GÜNLÜK ÖRNEK BESLENME TABLOSU

En az 5 kez anne sütü (bebeğiniz anne sütü almıyorsa devam sütü vermelisiniz.)

1 porsiyon süt ürünü ( yarım bardak yoğurt ya da 1 kibrit kutusu peynir verebilirsiniz.)

1 porsiyon meyve ( 2 adet kayısı ya da mevsim meyvelerinden oluşmuş yarım bardak meyve püresi )

1 porsiyon sebze ( 2 çorba kaşığı isteğe bağlı seçilmiş sebzelerden hazırlanmış sebze püresi )

6 – 7 kaşık tahıllı muhallebi

1 porsiyon muhallebi (1 adet köfte ya da yumurta sarısı ya da 2 çorba kaşığı yeşil mercimek verebilirsiniz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:51
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