  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 9 ayda 1,7 milyar dolarlık fındık ihraç edildi
Ekonomi

9 ayda 1,7 milyar dolarlık fındık ihraç edildi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, 9 aylık dönemde Türkiye'den yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 09:44:00 -
9 ayda 1,7 milyar dolarlık fındık ihraç edildi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, 9 aylık dönemde Türkiye'den yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021- 31 Mayıs 2022 tarih aralığını kapsayan 9 aylık dönemde 286 bin 599 ton fındık ihraç edildiği, 1 milyar 698 milyon 695 bin 102 dolar gelir sağlandığı kaydedildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay