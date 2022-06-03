9 ayda 1,7 milyar dolarlık fındık ihraç edildi
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, 9 aylık dönemde Türkiye'den yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, 9 aylık dönemde Türkiye'den yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında yazılı açıklama yaptı.
Yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021- 31 Mayıs 2022 tarih aralığını kapsayan 9 aylık dönemde 286 bin 599 ton fındık ihraç edildiği, 1 milyar 698 milyon 695 bin 102 dolar gelir sağlandığı kaydedildi. (İLKHA)