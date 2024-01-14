9 askerin şehit olduğu saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Köyde saklanıp el bombalarıyla saldırmışlar...



Telsiz kullanmayan teröristler, üs bölgesinin yakınındaki köyde saklandı. Ardından gece yarısı önce üs bölgesinin ileri güvenlik noktasına el bombası atıp ardından uzun namlulu silahlarla saldırdılar. İşte o saldırının ayrıntıları...

Üs bölgesinin ileri emniyet noktasına...

Son saldırının olduğu bölgede coğrafya bu şekilde. İklim de değişik. Sis çok fazla. İHA ve SİHA kullanımı zor. Kar tipi şeklinde yağdığında ise termal kameralarda sorun yaşanabiliyor. Son saldırıda;

- Teröristler yine bir üs bölgesinin hemen önünde bulunan ileri emniyet noktasına saldırdılar.

30-40 kadar terörist önce el bombası atıp...

- Yaklaşık 30-40 terörist önce el bombalarıyla ileri emniyet noktasını hedef aldılar. Eş zamanlı olarak da ateş açtılar.

- Üzülerek ifade edeyim, üs bölgesinin önünde bulunan ileri emniyet bölgesindeki Mehmetçik el bombalarıyla saldırıda şehit düştüler.

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- Bu arada çatışma başladı.

Bu saldırıda da telsiz kullanmadılar

- Bölgede hem sabit hem de mobil dinleme cihazları bulunuyor. Teröristlerin son dönemde telsiz kullanmayı bıraktığını belirten kaynaklar, “Farklı teknolojik yöntemleri devreye sokuyorlar, kriptolu telsizleri var. Bu saldırıda da telsiz kullanmadılar” yorumunu yaptı.

ABD ve diğerlerinden istihbarat alıyorlar

- Saldırı noktasının meskun mahal ve köye yakınlığına dikkat çeken kaynaklar örgütün sivil yerleşim alanlarını saklanmak için kullandığını söylediler.

- Yine son dönemde terör örgütüne sadece ABD’nin değil farklı merkezlerin de silah, mühimmat, istihbarat bilgisi verdiği yönünde bilgiler mevcut.