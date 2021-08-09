9 Ağustos vaka sayısı açıklandı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığınca 9 Ağustos 2021 koronavirüs verileri açıklandı.
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Ağustos 2021 koronavirüs verileri açıklandı.
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu paylaştığı tweetinde, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz." ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca, "Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19’a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri’nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van’la Şırnak’tan %75’imiz aşılandık haberini bekliyoruz." dedi.