  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

9-0'lık hezimet sonra maaşlarını bağışlayacaklar

İngiltere Premier Lig takımlarında Southampton'da oyuncular, Leicester City karşısında alınan 9-0'lık hezimet sonrası maaşlarını bağışlamaya karar verdiler.

2019-10-28 13:06:00 -
9-0'lık hezimet sonra maaşlarını bağışlayacaklar

Premier Lig'de haftasonu oynanan ve Leicester'ın 9-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan maçın ardından Southampton'lı oyuncular ve teknik ekip, maaşlarını bağışladıklarını açıkladı.

Southampton'ın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, 'Hampton'lı oyuncular haftasonunu Staplewood kampüsünde geçirerek sosyal projelerde yer aldı.

12 bin gence destek olacak

Oyuncuların kendi aralarında aldığı karar ile bağışta bulunulduğu belirtilirken, bağışta bulunan Saint Vakfı'nın yılda 12.000 gence destek olduğu kaydedildi. Southampton, Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City deplasmanına konuk olacak.

 

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23