8K televizyonlar gereksiz lüks mü? 4K’dan ötesi gözle seçilemiyor

Cambridge Üniversitesi ve Meta Reality Labs tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, ultra yüksek çözünürlüklü televizyonlara yapılan yatırımların büyük bir kısmının çoğu izleyici için gereksiz olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, 4K ve 8K televizyonların sunduğu ekstra çözünürlük detayları, insan gözü tarafından algılanamamakta. Bu durum, tüketicilerin daha net bir görüntü beklentisiyle harcadıkları paranın, ortalama izleyici için anlamlı bir fark yaratmayacağını gösteriyor.

8K EKRANLARIN YÜKSEK MALİYETİNİN ANLAMI

Yeni nesil televizyonlar, çözünürlük kavramını piksel sayısıyla tanımlıyor. 4K televizyonlar, yatay eksende yaklaşık 4.000 piksel içerirken, 8K televizyonlar yaklaşık 8.000 piksel (çoğunlukla 7.680 x 4.320 piksel, yani yaklaşık 33 milyon piksel) içermektedir. Genel görüş, daha fazla pikselin görüntünün daha detaylı ve net olacağı yönündedir. Ancak, 8K televizyonların, eski yüksek çözünürlüklü modellere kıyasla binlerce lira daha pahalı olduğu göz önüne alındığında, tüketicilerin bu harcamanın gerçekten değerli olup olmadığını sorgulamaları önem kazanıyor.

GÖZÜN ÇÖZÜNÜRLÜK SINIRLARI

Son teknoloji ekranlarda meydana gelen devrim niteliğindeki gelişmelere rağmen, insan gözünün görüntüdeki iyileşmeleri algılayabilme yetisiyle ilgili yeterli araştırma bulunmamaktaydı. Çalışmanın yazarlarından Profesör Rafał Mantiuk, ekranlardaki piksel sayısının artmasının sistemin verimliliğini düşürdüğünü, maliyetleri artırdığını ve daha fazla işlem gücü gerektirdiğini belirtiyor. Bu nedenle, ekran çözünürlüğünün belirli bir noktadan sonra artırılmasının mantıksız hale geldiğini vurguladı.

GÖZÜN ÇÖZÜNÜRLÜK KAPASİTESİ ÜZERİNE YENİ VERİLER

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma, katılımcıların görüş alanında sığabilecek piksel sayısını ölçen "derece başına piksel" (PPD) değerini test etti. Katılımcılar, ekrandaki gri tonlarının veya renk geçişlerinin bulunduğu desenlere bakarak çizgileri görüp göremediklerine dair değerlendirmelerde bulundu. Testler, görüş alanının merkezi ve çevresel bölgelerinde gerçekleştirildi. Araştırma, gözün çözünürlüğünün beklenenden biraz daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Maliha Ashraf, "Çoğu insan için 4K'nın ötesine geçmeye değmez; normal bir mesafede oturduğunuzda, gözleriniz 8K'nın sağladığı ekstra detayı gerçekten göremez" ifadelerini kullandı. Ayrıca, iyi bir 4K televizyonun, insanların yüzde 95'inin ayırt edebileceğinden daha keskin olduğunu ekledi.

İDEAL EKRAN BOYUTU VE İZLEME MESAFESİ

Televizyonun çözünürlüğünü etkileyen faktörler arasında ekran boyutu, izleme mesafesi ve odanın karanlık derecesi bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, bir oturma odasında televizyon ile kanepe arasındaki mesafe 2,5 metre olarak kabul edildiğinde, 44 inçlik bir 4K veya 8K ekran, aynı boyuttaki Quad HD televizyonla kıyaslandığında daha fazla fayda sağlamıyor. İki metreden daha uzakta oturan bir izleyici, 100 inçlik bir ekranda bile 4K ve 8K arasındaki farkı ayırt edemiyor. Üç metre uzakta oturan birinin, 4K ekranın tüm potansiyelinden yararlanabilmesi için ise 60 inçlik bir ekrana ihtiyacı var. Dr. Ashraf, kullanıcıların monitöre çok yakın oturduğu ve küçük detaylara baktığı profesyonel monitörler için daha yüksek çözünürlüğün faydalı olabileceğini belirtti. Örneğin, monitörden bir metreden daha az uzakta oturan bir kullanıcı, küçük bir ekranda bile 8K ekranın tüm potansiyelini görebilir.