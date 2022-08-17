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Dünya 88 papaz hakkında cinsel istismar iddiasıyla toplu dava açıldı
Dünya

88 papaz hakkında cinsel istismar iddiasıyla toplu dava açıldı

Kanada’nın Quebec eyaletinde, Katolik kilisesine bağlı 88 papaz hakkında, reşit olmayan çocuklara cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla toplu dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 16:38:00 -
88 papaz hakkında cinsel istismar iddiasıyla toplu dava açıldı

Radio-Canada'nın haberine göre, Quebec Başpiskoposluğuna karşı açılan davada çok sayıda rahip cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Quebec Yüksek Mahkemesine sunulan belgelerde, aralarında halen Vatikan’da kardinal olarak görev yapan dönemin Quebec Başpiskoposu Marc Oullet’in de bulunduğu 88 papaz ve görevli, cinsel taciz sanığı olarak yer alıyor.

Quebec Başpiskoposluğuna karşı açılan davada, 101 kurbanın cinsel saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Toplu dava, 1940'tan beri rahipler ve piskoposluk için çalışan diğer personel tarafından çoğu reşit olmayan ve cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 100'den fazla kurbanı temsil ediyor.

Kanadalı kardinalin adı ilk kez bir cinsel taciz davasında yer alıyor

Halen Vatikan’da kardinal olarak görev yapan ve Papa Francis'in potansiyel halefleri arasında gösterilen eski Quebec Başpiskoposu Marc Ouellet'in adı, bu tür bir yasal işlemde ilk kez geçiyor.

Belgelerde "F" olarak tanımlanan kurban, Radio-Canada'ya yaptığı açıklamada, eski Quebec Başpiskoposu Marc Oullet’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Marc Oullet, Quebec Başpiskoposluğu görevine 2003 yılında getirildi.

Kadınlarla ilişkileri, başka rahiplerce de uygunsuz bulunan Oullet, daha sonra kardinalliğe yükseldi.

2010 yılında Roma'ya geri çağrılan Oullet, Vatikan'ın yeni piskoposları seçmekten sorumlu Piskoposlar Departmanı’na terfi etti.

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Yorumlar

Süleyman Sırrı Dinçer

Batı alemi iğrenç.Ahlaksızlar-emperyalistler-caniler-katiller.

Abdullah Murat

Yusuf as da Zinadan ancak Allahın sebat vermesi ile korunabilmiştir kuranı ve son peygamberini inkar etmiş şirk koşmuş korumadan çıkmış şeytanın dostu sıfatını almışların kendince korunabileceği bir mevzu değildir. Boşa kürek çekmek. Doğaldır 
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