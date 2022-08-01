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Gündem 88 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

88 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 88 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 20:43:00 -
88 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 88 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında 7, Çeşme ilçesi açıklarında da 36 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

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