86 yaşındaki kadının ölmeden önceki son isteği herkesi şaşırttı

Video oyun geliştiricisi Bethesda'nın aksiyon rol yapma oyunu serisi The Elder Scrolls'un son oyunu Skyrim'i saatlerce oynayarak YouTube'a videolar çeken Shirley Curry, yeni oyunun bir an önce piyasaya sürülmesini ve oyunu oynamak istediğini açıkladı.

"ÖLMEDEN ÖNCE OYUNU OYNAMAK İSTİYORUM"

Bethesda Game Studios'ta yönetmen ve yönetici yapımcı olarak görev alan Todd Howard için "Ondan bana harika bir oyun vermesini isterdim ve acele edip The Elder Scrolls 6'yı bitirmesini isterdim." diyen Shirley Curry, "Ölmeden önce The Elder Scrolls 6'yı oynamak istiyorum" dedi.

BİR SONRAKİ OYUN 2027'DE ÇIKACAK

Bethesda Softworks tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu serisi The Elder Scrolls'un son oyunu Skyrim, Kasım 2011 tarihinde piyasaya sürüldü ve oyun oldukça popülerleşince yenilenmiş versiyonu 5 yıl aradan sonra çıkış yaptı. Geliştirici ekip ise bir sonraki The Elder Scrolls oyununu 2027 yılında piyasaya süreceklerini duyurdu.

86 YAŞINDA VİDEO OYUN AŞIĞI

Birçok kişi Shirley Curry'yi Skyrim Grandma (Skyrim Büyükannesi) olarak biliyor. Bethesda'nın geliştiriciliğini yaptığı The Elder Scrolls serisinin son oyunu Skyrim'i saatlerce oynayan ve YouTube'a oyun videoları çeken 86 yaşındaki Curry, ölmeden önce serinin bir sonraki oyununu oynamak istediğini söyledi.

YOUTUBE'DA 1 MİLYON TAKİPÇİYE SAHİP

The Elder Scrolls Skyrim ve vlog videoları çeken Shirley Curry'nin YouTube'da 1 milyon takipçisi ve 22.4 milyon görüntülenmesi bulunuyor.