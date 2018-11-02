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86 yaşındaki gazimizin yüzünü kim güldürecek?

Yaşlılığından dolayı yürümekte güçlük çeken ve maddi imkansızlıkları sebebi ile akülü sandalye alamayan 86 yaşındaki Kore Gazisi Ali Rıza Canoluk, yetkililerin bu ihtiyacını karşılamasını bekliyor.

02 Kasım 2018 Cuma 11:17

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr- Ali Rıza Canoluk 86 yaşında. Kore Gazisi. Gençlik yıllarında askerlik vazifesini 24 ay olarak yerine getirdi. İlk yılında Türkiye'de görevliyken, Kore Savaşı'na katıldı. Askerlik hizmetinin bir senesini de orada tamamladı.

86 yaşındaki gazimiz şu anda yaşlılığından ötürü yürümekte güçlük çekiyor. Dengede durabilmesini sağlayan tekerlekli arabası onu yoruyor. Ancak maddi imkanları da akülü bir sandalye alabilmesini engelliyor.

Gazimizin tek isteği bir akülü sandalye

Kore Gazisi Canoluk ile 29 Ekim kutlamalarının yapıldığı bir meydanda söyleşi gerçekleştirdik. Röportajımızda bize kendisini, askerlik yıllarını ve savaşın zorluklarını anlatan Canoluk'un bir de talebi vardı:

" Ben yaşlılığımdan artık yürüyemiyorum. Akülü arabaya ihtiyacım var. Devlet bana bu madalyaları verdi ancak bir akülü araba vermedi."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:17
  1. Ali Rıza Canoluk
  2. kore gazisi

YORUM YAZ

  • musabmusab46 dk önce
    Gaziler haftasında birçok kamu ve özel kurumun vereceği protokol yemekleri yerine bu tür ihtiyaçlar karşılanabilir kanımca.
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