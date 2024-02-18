850 milyon otobüse 934 milyon çalgı çengiye! İstanbul'un bütçesi talan ediliyor

Buğra Kardan İstanbul

Yeni proje üretmekten ve yatırım yapmaktan kaçınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 milyonun parasını heba ediyor. İstanbul’u Fetret Dönemi’ne sokan İmamoğlu, CHP’ye yakın reklamcıları ve sanatçıları ihya ediyor. Halkı kandırmak için devamlı “Ankara tarafından engelleniyoruz” palavrasına sarılan İmamoğlu’nun hükümetten gelen yardımları popçulara, bağlamacılara ve komedyenlere yedirdiği malumatı edinildi. 125 otobüs alımı için 850 milyon lira ödeme yapan İmamoğlu’nun 8 ay geçerli olacak eğlence, kültür-sanat aktiviteleri için 934 milyon 447 bin 750 lira tutarlı ihaleye çıktığı belgelendi. 137 otobüs parasını çalgı çengiye harcayan İmamoğlu topa tutuldu. Gazeteciler ve yazarlarca İmamoğlu’nun “Engelleniyorum” iddiasının aslı astarı olmadığına dikkat çekildi. İmamoğlu’nun hükümetten aldığı parayı eser yerine eğlenceye harcadığına işaret edildi. Ekrem İmamoğlu için “Yanlılarını semirtmeye devam ediyor”, “16 milyonun parasını sazcılara sözcülere peşkeş çekiyor” ifadeleri kullanıldı.

Tam bir mirasyedi

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Cengiz Alçayır, şunları dile getirdi: “İmamoğlu, makyaj belediyeciliği yapıyor. Onun işi gücü göz boyamak. Karşımızda İstanbul için ortaya koyulan bir eser yok. 3-5 yer kiralayıp lokanta dükkânı açıyor. Burada yeme içmenin bedeli var. Kreş de öyle. Kreş ücretli. Kreşe çocuklarıyla gidenler belli bir meblağ ödemeli. Lokanta ve kreşin 16 milyon için bir anlamı yok. İmamoğlu, yanlılarına konser verdiriyor. Bunları ihya ediyor. 2019’da ‘İstanbul’un kaynakları halka gidecek’ diyordu. Ne oldu o kaynaklar? Elitlere, popçulara, türkücülere gitti. Seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nu övecek ünlülere gitti. İmamoğlu, mutlu azınlığa çalışıyor. Bu mutlu azınlıktan sıra 16 milyona gelmiyor. İmamoğlu, eser üretmenin faydalı olacağına inanmıyor. Eğlence ve hovardalığa, şova önem veriyor. İmamoğlu, mirasyedi gibi. İstanbul’un 25 senelik mirasını tüketti. Hükümetin verdiği parayı halkın gereksinimleri için kullanmadı. O parayı eğlence, çalgı çengi için kullandı. Kreş yapmak, süt dağıtmak da nedir Allah aşkına? Youtuber’lara para vermek de nedir Allah aşkına? Onları ne faydaları olacak. Zannediyorum, amacı kendini birilerine övdürmek. İstanbul çok vahim hâlde. Şehrin parası oraya buraya savruluyor. Yazıktır, günahtır. Kul hakkı yenmektedir. Dilerim, 1 Nisan’da İstanbul’da yeni bir hikâye başlasın. İmamoğlu gitsin, yerine gelen de bu savurganlığın hesabını sorsun. Umarım, İmamoğlu için hesap dönemi başlar. Yeni İBB yönetimi ve adli makamlar İmamoğlu’na hesap sorar.”

Para kaçırma operasyonu

Gazeteci-yazar Murat Özer de şunları söyledi: “İmamoğlu, yerel seçimlerden yenik çıkacağına inanmış durumda. İmamoğlu’nun çevresi de öyle. 31 Mart’a adım adım ilerliyoruz. 31 Mart’ta hüsrana uğrayacağını gören İmamoğlu, belediye bütçesinden kalan bölümü etrafına dağıtmayı avantaj sayıyor. Bütçede reklamın payının depremden daha büyüktü. Reklam bir yana CHP yönetiminin yenilenmesi için de ayrılan bir bütçe vardı. İhalelere, giderlere bakıldığında görülüyor ki alelacele yapılıyor. Anlaşılıyor ki para kaçırma operasyonu yürütülüyor. 934 milyon lira tutarlı ihalenin kültür-sanatla alâkası yok. İstanbul Şehir. Tiyatroları’nın hâli belli. Türkiye’de tiyatronun doğduğu yer Darülbedayi’dir. Bu müessese iflas etti. Tiyatroculardan 3’ü intihar etti. Çünkü ortada ciddi mobbing var. Ekrem İmamoğlu döneminde kültür-sanat alanında çöküntüye girildi. Bu dönemde kültür-sanat alanında atılım yapılmadı. Bu dönemde bir tek İmamoğlu’na, CHP’ye yakın müzisyenlere para akıtıldı. Sanatçı görünümlü isimlere ödenen meblağlar büyük, abartılı. Bu meblağlar, sanatçı görünümlü isimlere de gitmiyor. Bu para döndürülüp döndürülüp İBB’de bulunan yöneticilere yollanıyor. Yani burada para kaçırma operasyonu var. Bunu CHP’li yöneticiler iddia ediyor. CHP’yi döviz bürolarla dönüştürenlerin şişirilmiş fatura düzenlemelerinden, para kaçırmalarından daha doğal ne olabilir? Öbür yandan İBB’nin 560 milyar lira gibi büyük bir bütçesi var. Genel bütçeden aldığı pay bu kadar büyük olan bir müessesenin engellenmesi, yardım alamaması mümkün mü? Burada olan belli. Olan, dev müessesene verilen ödeneğin yanlış yerlerde kullanılması. Tabii halkımız, her şeyi biliyor. Umuyorum, 31 Mart’ta İmamoğlu’na gereken yanıtı verecek.”

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