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Aktüel

85 yaşındaki kadın televizyon istediği televizyon isteği yerine getirildi

Gebze ilçesinde kendisini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den evde sıkıldığını söyleyterek televizyon talep eden 85 yaşındaki kadının isteği karşılıksız kalmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:58:16 -
85 yaşındaki kadın televizyon istediği televizyon isteği yerine getirildi

Gebze ilçesinde kendisini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den evde sıkıldığını söyleyterek televizyon talep eden 85 yaşındaki kadının isteği karşılıksız kalmadı..


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yenikent Mahallesi sakinlerinden 85 yaşındaki Hediye Teyze’nin televizyon isteğine kayıtsız kalmadı. Ramazan ziyaretleri sırasından Başkan Büyükgöz’e canının evde sıkıldığını ve bir televizyon istediğini ifade eden kadının bu talebi geri çevrilmedi. Başkan Büyükgöz’ün hediye Televizyonu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından adresine ulaştırılarak kurulumu gerçekleştirildi. Yeni televizyonunun mutluluğunu yaşayan kadın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e kendisini kırmadığı için teşekkür etti.

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