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Gündem 85 yaşındaki alzheimer hastası depremzedeyi emniyet fark etti!
Gündem

85 yaşındaki alzheimer hastası depremzedeyi emniyet fark etti!

Malatya'daki depremde evi hasar gören 85 yaşındaki Süheyla Ş.'ye, emniyet mensupları sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 23:12:00 - 2023-02-24 00:03:28

85 yaşındaki Süheyla Ş. adlı alzheimer hastası kadının Malatya'daki evi depremde ağır hasar gördü.

Yakınlarına ulaşamadığı için dışarıda kalan yaşlı kadını Kışla Caddesi'nde fark eden polis ekipleri, karakolda bir süre misafir etti.

Üzerinde kimlik çıkmayan Süheyla Ş.'nin, yapılan çalışmalar sonrasında kimlik bilgilerine ulaşılırken, irtibat kurulan yakınlarına teslim edildi.

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