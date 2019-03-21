85 kişi ölmüştü! 3 günlük yas ilan edildi Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot kazasında 85 kişinin ölmesi sonucu, ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul'da 85 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazası nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etti. Abdulmehdi, Musul'daki üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası şehirdeki Adli Tıp Kurumu'nu da ziyaret etti. Abdulmehdi, Musul'daki üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası şehirdeki Adli Tıp Kurumu'nu da ziyaret etti. 85 kişi öldü Irak Başbakanı Dicle Nehri açıklarında bir feribotun batması sonucu 85 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla kişinin olduğunu iddia ediyor.

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