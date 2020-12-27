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Spor 85. Büyük Atatürk Koşusu Ankara'da temsili olarak yapıldı
Spor

85. Büyük Atatürk Koşusu Ankara'da temsili olarak yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 18:01:49 -
85. Büyük Atatürk Koşusu Ankara'da temsili olarak yapıldı

ANKARA (AA) - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü anısına düzenlenen 85. Büyük Atatürk Koşusu, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı katılımla temsili olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dikmen Keklikpınarı'nda saat 14.20'de Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan'ın startını verdiği koşu, Ankara Tren Garı'nda sona erdi.

Koşunun startına, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de katıldı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle özel izne tabi olarak bu yıla mahsus kısıtlı katılımla gerçekleştirilen Büyük Atatürk Koşusu'nda, 10'ar erkek ve kadın atlet yer aldı.

Aralarında milli atletlerin de olduğu sporcular, ellerinde bayraklarla koştukları yarışla Atatürk'ü andı. Milli atletler 10 kilometrelik parkuru bayraklarla tamamlayarak Ankara Garı'nda finişe ulaştılar.

Etkinliğe atlerden Yasemin Karasu Dönmez, Beyzanur Canpolat, Münevver Sena Duran, Buse Uluyol, Semanur Kanat, Aygül Boydaş, Hatice İşler, Arzugül Koca, Ayşe Ülger, Saffet Elkatmış, Ferhat Bozkurt, Mehmet Körpe, Murat Yalçınkaya, Baran Ergüven, Sinan Koşay, Hakan Tazegül, Mustafa İncesu, Nuri Kömür ve Eser Kurt katılma fırsatı buldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yarış sonunda katılımcılara birer anı madalyası takdim etti.

Öte yandan, organizasyon kapsamında bir de sanal koşu düzenlendi. Plustimer'in teknik altyapısını organize ettiği sanal koşuya birçok atletizmsever de evlerinden katıldı.


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