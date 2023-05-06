84 yaşındaki Rahmi Turan'a bak sen
Ahir ömründe AK Parti'nin seçim yenilgisini göremeyen 84 yaşındaki Rahmi Turan, yine "hayallere" sarıldı.
Ahir ömründe AK Parti'nin seçim yenilgisini göremeyen 84 yaşındaki Rahmi Turan, yine "hayallere" sarıldı.
AK Parti'nin yorgun ve çaresiz olduğunu ileri süren Turan, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:
"Seçime 8 gün kaldı…
Haftaya dananın kuyruğu kopacak.
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Seçmen, tarafları vicdan terazisinde tartarak kararını verecek.
21 yıllık iktidarının sonunda AKP yorgun, umutsuz ve çaresiz görünüyor.
Bunu, denize düşen yılana satılır gibi bünyesine aldığı sakıncalı partilerden anlıyoruz."