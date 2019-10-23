0553 313 94 23

84 kişiye idari yaptırım uygulandı, 2,5 ton su ürününe el konuldu

Ordu'da sene başından beri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 84 kişiye idari yaptırım uygulanırken; 2 ton 485 kilogram su ürününe de el konuldu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:12
84 kişiye idari yaptırım uygulandı, 2,5 ton su ürününe el konuldu

Ordu'da yılın başından bugüne kadar yapılan 744 denetimde 2 ton 485 kilogram su ürününe el konulduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il ve ilçe müdürlüklerine bağlı su ürünleri denetim ekiplerince yapılan denetimlerle, avlanılabilir asgari boydan küçük balık avcılığı ve satışına geçit verilmediği belirtildi.

Eş zamanlı ve çapraz denetimler yapıldı

Bu kapsamda ekipler tarafından su ürünlerinin karaya çıkış noktaları, deniz ve iç sular, balıkçı barınak ve çekek yerleri, su ürünleri perakende satış yerleri, yol güzergahları ve balık halinde denetimler yapıldığı aktarılan açıklamada, bunların yanında il müdürlüğü koordinasyonunda satış yerlerine yönelik il genelinde eş zamanlı ve çapraz denetimler gerçekleştirildiği vurgulandı.

155 adet tırıvırıya da el konuldu

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede özellikle boy yasağı ihlalleri ve kaçak trol avcılığı konusunda hassas davranan ekiplerimiz, 2019 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 744 denetim gerçekleştirmiştir. Bu denetimler sonucunda 84 kişiye idari yaptırım uygulanarak 2 ton 485 kilogram su ürününe, 3 bin 100 metre uzatma, 155 adet tırıvırı ve 3 adet kalkan ağına el konulmuştur. Sürdürülebilir balıkçılık için bundan sonra da il ve ilçe müdürlüklerimiz denetimlerine aynı hassasiyetle devam edecektir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:12
  1. Ordu
  2. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
  3. denetim
  4. su ürünü
  5. küçük balık avcılığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor
    1. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    2. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    3. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    4. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    5. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    6. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    7. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    8. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    9. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    10. Galatasaray'da Küfür krizi!
    11. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    12. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    13. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    14. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    15. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    16. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    17. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    18. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    19. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    20. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    21. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    22. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    23. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    24. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
    25. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
    26. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    27. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
    28. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
    29. Lübnan'daki Filistinlilere..
    30. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi