835 bin esnaf bu yıl beyanname vermeyecek
Kazançları basit usulde tespit edilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 835 bin küçük esnafın gelirleri bu yıl ilk kez vergiden istisna edildi.
Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmayacak. Alınan ve verilen belgelerin kayıtları ‘aracılık ve sorumluluk sözleşmesi’ düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulacak. Ayrıca vergi tevkifatı yapılmayacak, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmeyecek. Ancak sigortalı çalışanları bildirmekle yükümlü olanlarca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi sunulması gerekecek.