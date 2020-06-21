832 bin TL’lik budama ve kesim işi için 4 milyon TL’lik ihale! Ankara’da neler oluyor?

CHP’nin idaresine geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden pis kokular gelmeye başladı. Bir şirket tarafından 832 bin 964 TL’ye yapılabilen bir budama işinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye iştiraki ANFA’ya neden 4 milyon TL'den fazla bir paraya devredildiği merak konusu oldu.

Konuya dair detayları sosyal medyada paylaşan gazeteci Cengiz Alçayır, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı ihaleler sonuçları bakımından oldukça dikkat çekti.!

Şöyle ki;

Belediye, yaklaşık maliyetini oldukça yüksek belirlediği bazı hizmet alım ihalelerini, Bakanlar Kurulu'nun 2018 yılında tanıdığı hak çerçevesinde sözleşme yapmak suretiyle, üzerine de yüzde 7 kar payı koyarak belediye şirketi ANFA'ya devretti.

ANFA ise, işi yapmak yerine ihaleye çıktı ve yüzde 70 oranındaki kırımlarla işi aracı şirketlere devretti. Baskın görüşe göre, ANFA bu ihaleyi yapmaya yetkili değildi ve yasal olarak suç işliyordu.

Cevap bekleyen sorular ise şunlar;

"Ankara geneli 1 Kısım'daki Budama ve Kesim işi" bir şirket tarafından 832 bin 964 TL'ye yapılabiliyorsa, Ankara Büyükşehir Belediyesi bu işi ANFA'ya neden 4 milyon TL'den fazla bir paraya pas etti?

ANFA, yasayı delerek mi ihaleye çıktı?

İşi ANFA niye yapmadı?