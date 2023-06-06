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Aktüel 82 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

82 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 19:05:00 -
82 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, gece geç saatlerde lastik botlardaki düzensiz göçmenleri saptadı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, 2 ayrı lastik bottaki toplam 82 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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