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82 düzensiz göçmen Muğla'da yakalandı
Yaşam 82 düzensiz göçmen Muğla'da yakalandı
Yaşam

82 düzensiz göçmen Muğla'da yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 13:54:00 -
82 düzensiz göçmen Muğla'da yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cennet Koyu bölgesindeki dağlık alanda arama yapan ekipler, 40 Pakistan, 34 Bangladeş, 3 Afganistan, 2 Srilanka ile 3 Suriyeliyi yakaladı.

Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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