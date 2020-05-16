819 bin sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul'da polis ekipleri bir şebekenin yurt dışından kaçak olarak getirdikleri ve kendi imkanlarıyla hijyensiz ortamda ürettikleri yüklü miktarda ilacı piyasaya sürmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Kadıköy ve Ataşehir'de 3 adrese operasyon düzenlendi.

819 bin sahte ilaç ele geçirildi

Yapılan aramada, akciğer ve hormonal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ile cinsel içerikli haplarında arasında bulunduğu 819 bin ilaç, 85 kilogram kimyasal madde ile 630 bin kutu, kapak, şişe, prospektüs ve sahte ilaç yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul'da kaçak ve sahte ilaç operasyonu