816 koyun telef oldu! Arı saldırısı sonrası facianın bilançosu netleşti
Iğdır’da arı saldırısı sonrası paniğe kapılıp birbirlerini ezerek telef olan küçükbaş hayvanlarla ilgili yapılan inceleme tamamlandı.
Iğdır’da arı saldırısı sonrası yaşanan hayvan telefine ilişkin kesin bilanço ortaya çıktı. Arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunlar için Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başlatılan incelemeler tamamlandı.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucu 816 küçük hayvanın telef olduğu tespit edildi. Alandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, Iğdır İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle kamyonlara yüklenen koyunlar, veterinerler kontrolünde, yerleşim yerlerinden uzaktaki boş bir arazide açılan çukurlara gömüldü.