81 yaşındaki balıkçı, İsrail alıkoyduğu oğullarının yolunu gözlüyor

Gazze'de ekmeğini denizden çıkaran Filistinli balıkçılar, İsrail'in düzenlediği ağır saldırı ve kısıtlamaların neden olduğu yıkımdan payına düşeni alıyor.

Gazzeli balıkçılar, birkaç kilogram balık tutabilmek, bunları satıp biraz para kazanabilmek için şafak vakti kıyıda toplanıyor. Neredeyse tamamen yıkılmış olan limanda bir araya gelen balıkçılar, İsrail saldırılarında hasar alan tekneleriyle denize açılıyor.

Ailelerinin geçimini sağlayabilmek için pek çok riski göze alan balıkçılar, İsrail'in denize açılmalarını yasaklamasının ardından tek gelir kaynaklarında da mahrum kaldı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de devreye giren ateşkese rağmen İsrail, Gazze'de balıkçılara hala ateş açmaya ve onları alıkoymaya devam ediyor.

Yaşlı balıkçının 3 oğlu alıkonuldu, bir diğeri kayıp

Gazzeli 81 yaşındaki balıkçı Reşad Hissi, AA muhabirine, İsrail'in kendisini dört evladından ayırdığını, teknesini tahrip etiiğini ve mesleğini yapamaz hale getirdiğini anlattı.

Hissi, "İsrail donanması, kasım ayında avlanmak için denize açıldıkları sırada üç oğlumu alıkoydu. Bir diğer oğlum ise Gazze'ye saldırıların başladığı ilk günlerden bu yana kayıp."

"O günden beri günlerimi limanda geçiriyor; dönen tekneleri izliyorum; aralarında oğullarım Muhammed, Ahmed ve Mahmud'a benzeyen bir yüz arıyorum." diyen Hissi, oğullarıyla birlikte alıkonan arkadaşları Muhammed Talebe'nin de akıbetinin bilinmediğini; yakınlarının bugüne kadar hiçbir habere ulaşamadığını belirtti.

Hissi, "Sadece balık avlıyorlardı, başka bir şey değil, sadece rızıklarının peşindelerdi." diye konuştu.

İsrail donanması balıkçıları hedef alıyor

Balıkçıların herhangi bir risk oluşturmadığına dikkati çeken Hissi, "Balıkçılar sadece ailelerinin geçimini sağlamak istiyor ancak İsrail donanması onları sürekli takip edip hedef alıyor, ateş açıyor, gözaltına alıyor, tekneleri tahrip ediyor." ifadesini kullandı.

Hissi, üç oğlu ile arkadaşlarının Gazze sahilinden sadece birkaç yüz metre uzakta iken İsrail donanmasına ait bir savaş botu tarafından alıkonarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü bilgisini verdi. Yaşlı baba, oğullarının neden alıkonulduğu hakkında bir şey bilmediklerini söyledi.

Hissi, bir diğer oğlu Şadi'nin (42) de İsrail'in Gazze'ye saldırıları başlatmasından üç ay sonra izini kaybettiklerini; şu ana kadar kendisinden bir haber alamadıklarını ifade etti.

"Deniz yaşam alanımdı"

Balıkçılık mesleğini çok uzun yıllardır yaptığını belirten Hissi, 1950'den bu yana denizin kendisi için yaşam alanı olduğunu belirtti.

Hissi, o dönemde zaman zaman İsrail'in baskılarıyla karşılaşmalarına rağmen balıkçıların denizde millerce açıldığını ve farklı türlerdeki balıklarla geri döndüklerini aktardı.

Gazze soykırımından önce durumun nispeten daha iyi olduğunu belirten Hissi, Gazze sahillerinden tekneleriyle açıldıklarını bazen günlerce hatta haftalarca denizde kaldıklarını; bir keresinde Mısır’ın Port Said kenti kara sularına kadar ulaştıklarını aktardı.

Hissi, "Gazze'ye saldırılar sonrası balıkçılar artık eskisi gibi denize açılamıyor; yalnızca birkaç yüz metre ilerleyebiliyorlar. Önceden birkaç mil açılan balıkçılar çeşitli balıklarla gelirdi." dedi.

"Denizden korkacağım aklıma gelmezdi"

Kendilerine cesur olmayı öğreten denizin bir gün gelip de korkulacak bir yer olması karşısındaki şaşkınlığını dile getiren Hissi, şunları söyledi:

"İsrail nedeniyle deniz artık bize verdiğinden fazlasını alıyor. Balıkçıların takip edilmesi, alıkonulması, teknelerine zarar verilmesi, avlanma mesafesinin kısıtlanması, aileleri insani açıdan ciddi şekilde etkiliyor. " dedi.

Hissi, "Balıkçılar İsrail ordusu için hiçbir tehdit oluşturmuyor. Başka gelir kaynakları yok; bu nedenle aileleri de yiyip içecek bir şey bulamıyor." dedi.

Balıkçıların çoğunun, geniş çaplı alıkoymalar, darp ve aşağılamaların yanı sıra teknelerine el konulması ve ağlara zarar verilmesi sonrasında denize açılmaktan korkar hale geldiğine işaret eden Hissi, balıkçıların İsrail saldırılarından korunmasını istedi.

İsrail, son 2 yılda Gazzeli 230 balıkçıyı öldürdü, 60 balıkçıyı alıkoydu

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımdan balıkçılık sektörü ağır şekilde etkilendi.

Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Çalışanları Sendikası Başkanı Zekeriya Bekr ise Gazze Şeridi'nde yaklaşık 4 bin 500 balıkçıdan 230'unun 2 yıl boyunca farklı bölgelere düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

İsrail güçlerinin 10'u ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 60 balıkçıyı alıkoyduğunu ifade eden Bekr, bu durumun binlerce ailenin gelirsiz kalmasına neden olduğunu aktardı.