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Aktüel 81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek bahçede yetiştirdiler
Aktüel

81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek bahçede yetiştirdiler

Türkiye'nin 81 vilayetinde yetişen şifalı bitkileri Yalova'da tek bahçede ürettiler.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 10:28:00 -
81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek bahçede yetiştirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Altınova Belediyesi ortaklığında Altınova ilçesinde tıbbî ve aromatik bitkiler bahçesi kuruldu. 40 hektar alana kurulan Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesine Türkiye'nin 81 vilayetinde yetişen şifalı aromatik bitkilerden ekildi. Tesiste 50'si ağaç ve çalı grubu, 170'i tıbbi ve aromatik bitki olmak üzere bazıları endemik 220 çeşit bulunuyor. İşletmesi Altınova Belediyesince yürütülen tesisi vatandaşlar ziyaret edip, burada hasat edilen bitkilerden elde edilen şifalı çaylardan içebiliyor.

Tıbbî ve aromatik bahçe hakkında bilgi veren bitki uzmanı Fatih Bülbül, "Bu tesisimiz 40 hektar alan üzerine kuruldu. Bu tesiste 220 çeşit bitki bulunmakta. Bunların 170 adedi tıbbî aromatik bitkiler. Diğer 50 çeşit ise ağaç ve çalı grubundan oluşuyor. Buradaki bitkiler ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmakta. Burada yetişen bitkiler hasat edilip kurutulduktan sonra satışı da yapılmakta. Aynı zamanda burayı ziyaret eden vatandaşlara çayının da satışı yapılmakta. Türkiye'nin 81 ilinde yetişen farklı bitkileri burada yetiştiriyoruz" dedi.

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