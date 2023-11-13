81 ilin IQ haritası çıkarıldı | İşte IQ'su yüksek insanların yaşadığı ilk 10 il

Türkiye merkezli, Zeka Testi isimli internet sitesinin yapmış olduğu IQ testi sonucunda, Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı! Türkiye'nin her bölgesinden ve tüm illerden katılım gösterilen IQ testinin sonucunda, en zeki iller bir bir sıralandı. Teste 1.214.505 kişi katılım gösterdi ve bu doğrultuda bir IQ haritası çıkartıldı.

Tüm Türkiye'den toplamda 1.214.505 kişinin katılım gösterdiği testte, kullanıcılara zeka soruları yöneltildi. Çalışmanın sonucuna göre Türkiye'de yaşayan vatandaşların IQ değerleri ölçüldü ve ortalamaya göre bir sonuç elde edildi.

Çıkarılan Türkiye IQ haritası için 81 ilden 63 il katılım göstermiş oldu. Değerleri paylaşmadan önce IQ puanlarının anlamlarını inceleyelim:

70-85 arası sınır zekalı

85-115 arası normal zekalı

ÖNE ÇIKAN VİDEO

115-129 arası üstün zekalı

129-145 arası dahi

0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik

26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik

40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik

55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik

Sonuçlara göre renklendirilen haritada en zeki iller kırmızı ve tonlarına göre, en düşük IQ seviyesi görülen iller ise mavi ve tonları ile renklendirildi.

Yapılan testten en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi. Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?

IQ testi sonucuna göre Türkiye’deki en zeki şehirler açıklandı. Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu!

Eskişehir'den toplam 13.656 kişinin katıldığı zeka testinde IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi.

Çok sayıda ilde araştırıldı

Giresun ise 5 bin 373 kişiyle görüşülmesinin ardından 100.56 ortalama ile 337üncü sırada yer aldı. Listede Trabzon Giresun’un üstünde Ordu ile altlarda yer aldı

İşte il il IQ testi sonuçları:

1. Eskişehir - 105.20

2. Ankara - 104.91

3. İzmir - 104.51

4. Muğla - 104.12

5. Çanakkale - 104.02

6. İstanbul - 104.02

7. Kocaeli - 103.85

8. Balıkesir - 103.59

9. Bursa – 103.47

10. Kırklareli – 103.38

11. Trabzon 103.37

12. Antalya 103.29

13. Tekirdağ 102.82

14. Zonguldak 102.68

15. Yalova 102.58

16. Karaman 102.52

17. Uşak 102.37

18. Konya 102.36

19. Rize 102.32

20. Denizli 102.14

21. Bartın 102.13

22. Sakarya 101.78

23. Kırşehir 101.74

24. Kütahya 101.65

25. Kayseri 101.42

26. Edirne 101.28

27. Tunceli 101.17

28. Bolu 100.99

29. Çorum 100.95

30. Samsun 100.87

31. Karabük 100.85

32. Mersin 100.71

33. Giresun 100.56

34. Kırıkkale 100.46

35. Osmaniye 100.39

36. Aydın 100.34

37. Sinop 100.29

38. Gümüşhane 100.24

39. Afyonkarahisar 100.17

40. Burdur 100.15

41. Sivas 100.09

42. Isparta 100.06

43. Nevşehir 100.01

44. Kastamonu 99.98

45. Malatya 99.75

46. Aksaray 99.63

47. Niğde 99.60

48. Ordu 99.58

49. Gaziantep 99.40

50. Mardin 99.32

51. Kahramanmaraş 99.28

52. Diyarbakır 99.19

53. Kilis 99.14

54. Tokat 99.09

55. Manisa 99.06

56. Erzurum 98.97

57. Adana 98.76

58. Batman 98.75

59. Elazığ 98.46

60. Şırnak 98.43

61. Bayburt 98.29

62. Şanlıurfa 98.07

63. Yozgat 98.05

64. Van 97.74

65. Muş 97.73

66. Çankırı 97.53

67. Hatay 97.36

68. Ardahan 97.33

69. Adıyaman 97.29

70. Bilecik 97.14

71. Erzincan 96.97

72. Amasya 96.88

73. Iğdır 96.69

74. Düzce 96.26

75. Ağrı 96.06

76. Bitlis 95.96

77. Kars 95.84

78. Artvin 95.36

79. Hakkari 95.16

80. Siirt 94.52

81. Bingöl 94.19

Not: Resmi bir araştırma değildir. Veriler tamamen özel bir kuruluş tarafından sağlanmıştır.