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Gündem 81 ilde yeni koronavirüs tedbiri
Gündem

81 ilde yeni koronavirüs tedbiri

İçişleri Bakanlığı, dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi döneminde kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine düğmeye bastı. Buna göre; faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde çalışan işletmeler kapatılacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:13:00 -
81 ilde yeni koronavirüs tedbiri

Son günlerde artış gösteren ölümcül koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi döneminde kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine 81 il Valiliğine genelge gönderdi.

Söz konusu genelgeye göre; faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde çalışan işletmeler kapatılacak.

Müsade edilmeyecek

Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına talî faaliyet işleten işyerlerin çalışmasına müsaade edilmeyecek.

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