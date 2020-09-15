81 ilde yeni koronavirüs tedbiri

İçişleri Bakanlığı, dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi döneminde kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine düğmeye bastı. Buna göre; faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde çalışan işletmeler kapatılacak.