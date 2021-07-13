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81 ilde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"! 138 şüpheli yakalandı
Gündem 81 ilde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"! 138 şüpheli yakalandı
Gündem

81 ilde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"! 138 şüpheli yakalandı

55 bin 177 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bin 138 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 12:47:00 -
81 ilde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"! 138 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bin 138 şahıs yakalandı, 113 şahıs gözaltına alındı. 13'ü çocuk olmak üzere 31 kayıp şahıs bulundu.

4 bin 838 metruk bina, 189 bin 789 araç ve 25 bin 443 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 70 umuma açık iş yeri ve 290 şahsa işlem uygulandı. Aranan bin 39 araç tespit edildi, 7 bin 122 araca işlem yapıldı, 771 araç trafikten men edildi.

 

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