81 ilde harekete geçildi! Yüzlerce kişi yakalandı
81 ilde 49 bin 400 personelin katıldığı "Huzurlu Sokak Uygulamasında" çeşitli suçlardan aranan 935 şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "81 ilde “Huzurlu Sokak Uygulamasında” 63 bin 139 iş yeri denetlendi. 49 bin 400 personelin katıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 935 şahıs yakalandı. Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde belirlenen tedbirlere uymayan 80 iş yeri sahibine/işletmecisine idari işlem uygulandı." denildi.