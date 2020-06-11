  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

81 ilde harekete geçildi! Yüzlerce kişi yakalandı

81 ilde 49 bin 400 personelin katıldığı "Huzurlu Sokak Uygulamasında" çeşitli suçlardan aranan 935 şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:50:00 -
81 ilde harekete geçildi! Yüzlerce kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "81 ilde “Huzurlu Sokak Uygulamasında” 63 bin 139 iş yeri denetlendi. 49 bin 400 personelin katıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 935 şahıs yakalandı. Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde belirlenen tedbirlere uymayan 80 iş yeri sahibine/işletmecisine idari işlem uygulandı." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı