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Ekonomi 81 ilde denetim başladı! Ekipler göz açtırmayacak!
Ekonomi

81 ilde denetim başladı! Ekipler göz açtırmayacak!

Yeniakit Publisher
2023-09-26 13:56:00 - 2023-09-26 13:56:20
81 ilde denetim başladı! Ekipler göz açtırmayacak!

Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ve yol güzergâhlarında çapraz denetim başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ve yol güzergâhlarında bugün itibarıyla çapraz ve eş zamanlı denetimlerin başlatıldığını bildirdi. Yumaklı, deniz ve iç sularda bulunan su ürünlerinin korunup geliştirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sunulduğuna, hayvansal gıda ihtiyacının karşılandığına ve biyoçeşitliliğin devamının sağlandığına dikkati çekti.

İl müdürlükleri sahada

Sucul zenginliklerin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak sürdürülebilir olarak işletilmesi ve yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla zaman mefhumu gözetmeden yıl boyu aralıksız rutin denetimler yapıldığını anımsatan Yumaklı, kuralsız ve küçük boyda balık avcılığının ve satışının önlenmesi için çapraz ve rutin denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Yumaklı “Çapraz denetimler kapsamında komşu il müdürlüklerimiz ortak hareket ederek daha geniş bir sahada yasa dışı avcılıkla mücadele ediyor.” bilgisini aktardı.

29 Eylül'e kadar sürecek

29 Eylül Cuma günü gece yarısına kadar sürecek denetimler dışında yasa dışı su ürünleri avcılığına ve satışına ilişkin şikâyetlerin de anlık olarak değerlendirileceğini kaydeden Yumaklı, “Vatandaşlarımız da şikâyetlerini her zaman il/ilçe müdürlüklerimize iletebilirler. Bu şikâyetler anlık olarak değerlendiriliyor. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında rutin denetimlerimiz av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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