81 ilde 402 projeye hız veriliyor

2012 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bedeli ne olursa olsun yapacağız’ sözleriyle, kentsel dönüşüm seferberliğinde öncü rol oynayan hükümet, İstanbul’da başlattığı hizmet halkasını yurt geneline yaydı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen 451 konutun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ülke genelinde şimdiye kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını belirterek, “Bir dünya şehri olan Ankara’nın deprem dönüşümü, ülkemizin geleceği açısından çok çok önemli. İlçelerimizde, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her yerde belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. Ankaralıların can ve mal güvenliğini emniyet altına alalım istiyoruz” dedi. Altındağ’daki projeyle içerisinde iki binden fazla vatandaşın yaşayacağı konutlar inşa edilecek.

İlk hedef 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim etmek

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da, konuşmasında, konutların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Altındağ Belediyesi iş birliğinde inşa edildiğini söyleyerek şu mesajı verdi: ‘’17 yıl içinde inşa edilen konutlarda yaklaşık 4 milyon vatandaş oturuyor. TOKİ, konut üretiminde 1 milyonuncu konut hedefine doğru ilerliyor. 50 bin ve 100 bin konut projelerimiz de hızla devam etmektedir. 81 ilde toplamda 402 projede başlatılan bu konutlar, çağdaş şehircilik usullerine uygun, nitelikli, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak, içinde meydanı, camisi, yolları ve sosyal donatıları bulunan bu konutlar yatay mimari ve mahalle kültürü anlayışıyla inşa edilmektedir.”

Bugüne kadar TOKİ tarafından 11 millet bahçesinin yapımının bitirildiğini de söyleyen Bulut, 34 millet bahçesinin inşasının devam ettiğini, 16 millet bahçesinin de ihale sürecinde olduğunu söyledi.