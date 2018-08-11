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81 ilde 29 bin personelle eş zamanlı uygulama: 501 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması", 6 bin 376 karma ekip ve 29 bin 208 personelin katılımıyla, 5 bin 395 noktada gerçekleştirildi. Uygulamada, 228 bin 208 kişi kontrol edildi, 5'i yabancı uyruklu toplam 351 aranan kişi de yakalandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:05
81 ilde 29 bin personelle eş zamanlı uygulama: 501 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Türkiye'de yasal kayıtlı ya da illegal bulunan yabancı uyruklu kişilerin çalıştığı yerler (mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıkları tarım ve sera alanları, sanayi bölgeleri, dilencilik yaptıkları cami önleri ya da cam silmek suretiyle trafiğin tehlikeye düşürüldüğü yerler ve benzeri), sahip oldukları işletmeler ve yoğun şekilde ikamet ettikleri bölgelere yönelik dün huzur uygulaması yapıldı.

Huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve kayıt dışı olarak ülkede bulunan yabancıların gerekli işlemlerinin yapılması için il göç idaresine teslim edilmesi amacıyla yapılan uygulamaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediye başkanlıkları ve il veya ilçe belediye başkanlıklarında görevli zabıta personelinin de içinde bulunduğu karma ekipler katıldı. 

29 BİN 208 PERSONEL GÖREV ALDI

Deniz ve hava aracı ile 122 dedektör köpeğin kullanıldığı uygulamada, 6 bin 376 karma ekip, 29 bin 208 personel, 5 bin 395 noktada görev aldı.

Uygulama kapsamında, 228 bin 208 kişi kontrol edildi, 2'si çocuk 10 kayıp kişi ile 2'si yağma gasp, 14'ü yaralama, 11'i hırsızlık, 2'si dolandırıcılık, 2'si çocuk istismarı, 14'ü uyuşturucu madde ticareti yapmak, 1'i silahlı terör örgütüne üye olmak ve 295'i diğer suçlardan olmak üzere 5'i yabancı uyruklu toplam 351 aranan kişi yakalandı.

501 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimlerde, 9'u yabancı uyruklu 501 kişi de gözaltına alındı. Kontrol edilen 10 bin 162 umuma açık iş yerinden 35'i kapatıldı.

Uygulamada, 66 bin 117 araç kontrol edildi, aranan 38 araç bulundu, 736 bin 262 lira adli ve idari para cezası kesildi, 256 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan, 565 kişiye idari işlem yapıldı, 223 yabancı uyruklu kişi idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca, aramalarda, 2 tabanca, 9 av tüfeği, 54 mermi, 5 kesici ve delici alet, 5 kurusıkı tabanca, 43 gram eroin, 107 gram esrar, 5 bin 259 paket kaçak sigara ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:05
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. uygulama
  3. gözaltı
  4. Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması

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