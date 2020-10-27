  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 81 il başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ne akın etti! Resmen teslim ettiler
Siyaset

81 il başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ne akın etti! Resmen teslim ettiler

İYİ Parti'de 81 il başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı için genel merkeze dilekçe verdi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, "İl başkanları bugün kendileri bizzat ıslak imzalarını teslim etmek için genel merkezimize gelmiştir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:59:00 - 2020-10-27 16:11:05
81 il başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ne akın etti! Resmen teslim ettiler

İYİ Parti’de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik 'FETÖ'cü' suçlamasının ardından 81 il başkanı, dilekçelerini teslim etmeden önce genel merkez önünde açıklama yaptı.

İl başkanları adına konuşan Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, "Ülkenin gündemi bu kadar yoğunken, üzülerek şahitlik ediyoruz ki son bir haftadır farklı gündemlerle vatandaşımızın sorunları bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Bizler adımız gibi 'iyi' olmak zorundayız. İYİ Parti ailesi olarak İstanbul İl Başkanımıza yapılan bu haksız saldırıya karşı, tüm il başkanlarımız da burada, bir irade beyanını ortaya koymak için buradayız. İl başkanları bugün kendileri bizzat ıslak imzalarını teslim etmek için genel merkezimize gelmiştir. Genel sekreterliğimize ıslak imzaları teslim edeceğiz" dedi.

Bu süreçte il başkanına ve bundan sonraki olacak olaylara karşı bir irade beyanı ortaya koyduklarını söyleyen Öztürk, "Şu anda yaklaşık 80 il başkanımızın ıslak imzaları buradadır. Sayın Kavuncu da genel sekreterliğe ıslak imzasını veriyor. İrade beyanımız; memleketimizin gündemi çok yoğunken, genel başkanımız Anadolu'yu karış karış gezerken vatandaşın feryadına asla ve asla bizler kulak tıkayamayız. Vatandaşa tüm gönlümüzü ve yüreğimizi açmışken bu süreçte partimizin yıpratılmasına müsaade edemeyeceğimiz için disiplin kuruluna ve genel başkanımıza gerekli imza dilekçelerimizi iletmek üzere buradayız" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından il başkanları, Ümit Özdağ'ın ihracını isteyen dilekçelerini genel merkeze teslim etti.

Ümit Özdağ kimdir nerelidir? Ümit Özdağ ne dedi?
Ümit Özdağ kimdir nerelidir? Ümit Özdağ ne dedi?

Biyografi

Ümit Özdağ kimdir nerelidir? Ümit Özdağ ne dedi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Faşist Macron'a destek
Dünya

İsrail'den Faşist Macron'a destek

Türk düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtlığı nedeniyle Fransız mallarına karşı başlatılan boykot çağrıları İsrail'e..
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Erdoğan'ın boykot çağrısına Fransa'dan ilk tepki
Dünya

Erdoğan'ın boykot çağrısına Fransa'dan ilk tepki

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fransa mallarını almayın' çağrısına ilişkin açıklamalarda bulun..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay