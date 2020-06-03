81 bin adet maske dikildi

Korona virüs salgını dolayısıyla Merzifon Halk Eğitim Merkezi gönüllü çalışanlarınca 81 bin adet maske dikilerek, Merzifon Kaymakamlığı’na teslim edildi.

Pandemi sürecinde korona virüs salgından korunmak için kullanılması vazgeçilmez olan maske dikiminde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Merzifon Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cevdet Koç, “Merzifon Halk Eğitimi Merkezi çalışanları olarak hijyenik ortamlarda dikilen 81 bin adet maskeyi Merzifon Kaymakamlığımıza teslim ettik. Ben gönüllü olarak desteklerinden dolayı müdür yardımcılarım, öğretmen, usta öğretici, memur ve yardımcı personel kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerine sağlık olsun temennisi ile kendilerine, ailelerine, tüm Müslümanlara ve insanlık alemine sağlık sıhhat ve afiyet diliyorum” diye konuştu.