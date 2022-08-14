80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor... Bizzat yerinde inceledi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin silahta dünya markası olduğunu belirterek, "Tabancalarımız dünyada nasıl marka olduysa tüfeklerimiz de artık dünya markası olma yolunda" ifadesini kullandı.

Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, silah üreticisi Sarsılmaz Silah Sanayii AŞ'nin Düzce'deki tesislerine yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

İncelemeler sırasında PMT 12,7 milimetre makineli tüfek ile çeşitli kalibredeki silahları test ettiğini belirten Demir, "Tabancalarımız dünyada nasıl marka olduysa tüfeklerimiz de artık dünya markası olma yolunda. Daha üst kalibre silahlara olan yolculuğumuz sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sarsılmaz'dan yapılan açıklamada da ziyaretin ayrıntıları paylaşıldı.

Başkan Demir'in şirketin Düzce'deki tesislerini ziyaretinde, poligona geçerek Sarsılmaz tarafından tasarlanan ve yerli imkanlarla üretilen silahları test ettiği aktarılan açıklamada, Demir'in değerlendirmesine yer verildi.

Yedi yıl öncesine kadar piyade tüfeği bile olmayan Türkiye'de, bugün farklı üreticilerin çeşitli tüfek ve silahları ürettiklerine işaret eden Demir, "Sarsılmaz şirketimizin yaptığı 12,7 milimetre silahın araç üstü versiyonunu burada test ettik, atışlar yaptık. Bu silahın muhtelif ortamlarda kullanımıyla ilgili şirketlerimiz çalışıyor. Bunun hem kara hem hava araçlarında kullanılan başka bir modeli ve deniz araçlarında kullanılan modeli de yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Silahta dünya markası Türkiye" olma hedefi

Demir, araç üstü 7,62 milimetre silahın da denemesini yaptığını aktararak, MPT silahının çeşit, model ve farklılıklarla üretildiğini, güvenlik kuvvetlerinin isteklerine göre çeşitli değişiklikler yapıldığını, 5,56 ve 9 milimetre çapındaki silahların da makinelerin de farklı türlerinin geliştirildiğini bildirdi.

Türkiye'nin silahta dünya markası olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Şu anda silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin hemen her ihtiyacını karşılayacak seviyede çalışmalar devam etmekte. Giderek daha üst kalibrelere doğru silahlar üretiliyor. 12,7 bunun bir örneği. Daha sonra 20-25-30 milimetre gibi kalibrelerde de ürünlerimizin çıktığını yavaş yavaş göreceğiz. Hemen hemen her kalibre silahta başarılara imza atan sektörümüzü tebrik ediyorum. Bugün Sarsılmaz şirketimizin başarılarını yerinde gördük. Savunma sanayii sektöründeki bütün paydaşların burada emeği var. Emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyor, dünyada marka olmaya doğru daha nice başarılara imza atacağımıza emin olduğumu belirtiyorum. Daha üst kalibre silahlara doğru olan yolculuğumuzda da dünya markası Türkiye yine kendini gösterecektir."

Yeni AR-GE projeleri yolda

Açıklamada, firmanın yürüttüğü silah çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, silah sektöründe tabanca, makineli tabanca, piyade tüfeği ve makineli tüfek tasarım ve üretiminde gerçekleştirdiği başarıyı, yüksek teknoloji ve güçlü AR-GE faaliyetleriyle devam ettiren Sarsılmaz, Türkiye'nin 12,7 milimetre makineli tüfek tasarım veri paketini hazırlama ve silahı üretme projesini de kazandı.

Başkan Demir'in test atışını yaptığı SAR 127 MT'nin ileri düzeyde mühendislik ve teknoloji gerektiren kara, hava ve deniz versiyonlarını geliştirme çalışmaları, Savunma Sanayii Başkanlığı projesi kapsamında AR-GE ve geliştirme sorumlusu Sarsılmaz tarafından sürdürülüyor. Türkiye'de teknik veri paketi hazırlanacak şekilde ilk defa yapılacak olan ve kalifikasyon testleri devam eden 12,7x99 milimetre ağır makineli tüfeğin hızlı namlu değiştirme sistemine sahip kara versiyonu, tüm zırhlı kara araçlarında ve platformlarında kullanılabilecek. Şirket tarafından çalışmalarına devam edilen hava versiyonu ise hızlı soğuma unsurlarıyla donatılmış sabit namlulu ve hafifletilmiş iç parçalar ile kara versiyonuna göre daha yüksek atım adedine sahip olacak. TR Mekatronik ile birlikte pod içine yerleştirilmiş söz konusu hava versiyonu, TUSAŞ tarafından üretimi yapılan HÜRKUŞ-C uçaklarının kanat altına yerleştirilecek. Sarsılmaz ve TR Mekatronik bünyesinde kalifikasyon testleri devam eden sistem, gerektiği takdirde her türlü hava araçlarında ve deniz platformlarında kullanılabilecek.

"80'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Türkiye'nin savunma sanayisinin bir atılım içinde olduğunu ve yükseliş trendinin devam ettiğini bildirdi.

Sarsılmaz'ın 150 yıla yaklaşan tarihi ve deneyimiyle teknolojik gelişmelere öncülük eden inovatif yapısının ve dinamizminin silah sanayisinde öne çıkmasını sağladığını vurgulayan Aliş, "Şirketimiz TUSAŞ ortaklığıyla kurulan TR Mekatronik firmasının tasarımını ve üretimini üstlendiği, ATAK helikopterlerine entegre edilecek 20 milimetre döner mekanizmalı toplar ile taktik tekerlekli zırhlı araçlara monte edilecek zincir mekanizmalı 25 milimetre topları ve HÜRKUŞ-C yakın hava desteği uçağına entegre edilmesi hedeflenen 127 MT Air ile pod sistemini geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Demir'in ziyaret ettiği Düzce'deki 100 bin metrekarelik fabrikada bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü silahı üretebilen, 80'den fazla ülkeye ihracat yapan ve 23 ülkenin silahlı kuvvetleri ile kolluk güçleri tarafından kullanılan ürünleriyle dünyanın sayılı üreticileri arasında yer aldıklarını belirten Aliş, şunları kaydetti:

"Yüzde 10'u mühendis olmak üzere 2 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz. Ürün yelpazesini sürekli geliştiren firmamız, 42 marka tescili, 12 özgün tasarım, 13 patent ve 9 faydalı model ile tüm dünyada takip edilen bir marka. Alanının ilk ve tek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE merkezine sahibiz. Sarsılmaz Silah Sanayii AŞ grup olarak 100 milyon doları geçen ihracat potansiyelini 2022'de daha da artırmayı hedefliyoruz."