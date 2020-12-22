800 yıl sonra bir ilk!

En uzun gecenin yaşanacağı, kış ekinoksu başlangıcı olan ve Kuzey Yarım Küre için kışın başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık, aynı zamanda bu yıl Jüpiter ve Satürn buluşmasına şahitlik etti. 21 Aralık ile birlikte artık geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlayacak.

Gezegenler buluştu

Herkes tarafından merak konusu olan “Büyük Kavuşma” olarak adlandırılan ve uzun yıllar sonra gerçekleşecek olan Jüpiter ve Satürn buluşması 21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşti.

Jüpiter ve Satürn kavuşması gökyüzünde çıplak gözle kolayca görülebildi. Satürn, Jüpitere göre biraz daha sönük kalacak.

Gökbilimciler, hava koşullarına bağlı olarak kavuşumun 23 Aralık'a kadar görülebileceğini söylüyor.