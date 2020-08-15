800 bin müşteri daha kazanıp gelirlerini artırdı

Mehmet Canıtatlı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell olarak yılın ikinci çeyreğinde 144 bin faturalı net müşteri kazanarak faturalı müşteri bazını yüzde 63’e çıkardıklarını söyledi. Erkan, “2020’nin ikinci çeyreği Covid-19 etkisinin en yoğun görüldüğü dönem oldu. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına her yerde uyduk ama müşterilerimizle aramıza mesafe koymadık. Sonuç olarak yılın ilk yarısında toplam 822 bin faturalı net müşteri daha Turkcell’i tercih etti. Aynı dönemde toplam abone sayımız ise 795 bin kişi arttı. Böylece 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yaklaşık yüzde 80’ini gerçekleştirmiş olduk. Halkımızın Turkcell’e gösterdiği bu teveccüh bizim en büyük motivasyon kaynağımız” diye konuştu. Erkan, “Biz, sağlam iş modelimiz ve etkin finansal risk yönetimi disiplinimizle bu süreçten de güçlenerek çıktık. Yılın ilk 6 ayında konsolide gelirlerimizi 13 milyar 582 milyon liraya çıkarırken, tüm metriklerde yıl sonu için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda koşmaya devam ediyoruz” dedi.

Dijital kanal satışlarında rekor artış

Turkcell.com.tr ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden yapılan akıllı cihaz satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük artış yaşandığını ifade eden Erkan, “Geçen yılın 12 aylık toplamında gerçekleşen satış hacmine, 2020’nin ilk 3 ayında ulaşmış olduk. Aynı dönemde dijital kanallardan yapılan Superonline Fiber ve Superboxbaşvurularında ise bir önceki döneme göre 11 kat artış yaşandı. 3 yıllık hedeflerimizi belirlerken online kanallardan gerçekleşen satışlarımızın sabit işi hariç bireysel toplam gelirindeki payı oranı 2022 sonunda yüzde 12 olur diye düşünmüştük. Şu anda bu oran yüzde 11’e yükseldi. 3 yıllık hedeflerimizi neredeyse 6 ayda yakaladık” diye konuştu.

Türkiye Turkcell ile dijitalleşiyor

Kurumlara uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti sunan Dijital İş Çözümleri’nin gelirleri, 2020’nin ilk 6 ayında yıldan yıla yüzde 15 artış gösterdi. IT çözüm sağlayıcısı olarak pazarda ilk üçte yer alan Dijital İş Çözümleri’nin gelecek dönemler sözleşme bedeli ise 1,4 milyar TL’ye ulaştı. Dijitalleşmenin artık şirketlerin birinci önceliği haline geldiğini vurgulayan Erkan, “Dijitalleşmeyen şirketler işlerine devam edemez hale geldi. Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme yolculuğunda kurumlarımızın dijitalleşme yolculuğuna Turkcell olarak destek veriyoruz. Veri merkezlerimizden siber güvenlik çözümlerimize, bulut servislerimizden entegre endüstriyel çözümlerimize kadar kurumların ihtiyaç duydukları tüm çözümleri uçtan uca onlara sunuyoruz” dedi.