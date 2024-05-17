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Teknoloji 80 saat uçacak dedikleri İHA kayıplara karıştı!
Teknoloji

80 saat uçacak dedikleri İHA kayıplara karıştı!

Yeniakit Publisher
2024-05-17 02:20:00 - 2024-05-17 02:25:36
80 saat uçacak dedikleri İHA kayıplara karıştı!

ABD ordusu, 80 saat boyunca kesintisiz görev yapacağı iddiasıyla bir İHA’nın fotoğraflarını yayınladı. Fotoğrafı yayınlanan İHA kayıplara karıştı.

Amerikan ordusu yüksek irtifada 80 saat boyunca kesintisiz görev yapacağı iddiasıyla ULTRA adında bir İHA’nın fotoğraflarını yayınladı.

Ortadoğu’daki bir hava üssünden paylaşılan görseller tartışmalara neden olunca yayından kaldırıldı.

ABD Savunma Bakanlığı’nın görsel paylaşım servisi DVIDS, ‘uzun süreli taktik keşif uçağı’ ULTRA’nın fotoğraflarını yayınladı. 80 saat boyunca uçuş yapabildiği belirtilen insansız uçağın ilk görev yeri ise Ortadoğu oldu.

Turboprop motorlu İHA’nın hangi ülkedeki üsten havalandığı bilinmiyor. Ancak Amerikan Hava Kuvvetleri’nin çok yüksek irtifada görev yapabilen bu İHA’yı uçurmak için Ortadoğu’yu seçmesi dikkate değer bulunuyor.
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ULTRA’ya ilişkin fotoğraflar ‘açıklanmayan bir konumdan’ yayınlanınca çeşitli tartışmalara neden oldu. Daha sonra bu görseller ‘güvenlik endişeleri nedeniyle’ DVIDS platformundan kaldırıldı.

ULTRA sessizliğe büründü!

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) tarafından geliştirilen ULTRA ilk test uçuşunu 2019 yılı sonlarında yaptı. Yüksek irtifada uçan insansız hava aracı ULTRA, 9 Aralık’tan 11 Aralık’a dek 2,5 gün boyunca aralıksız uçmuştu. O dönem “2020 yılında operasyonel uçuşlara hazır hale gelecek” denilen ULTRA sonrasında yıllar boyu sessizliğe büründü.

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