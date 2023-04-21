80 milyonluk dolandırıcılık şoku! Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Fatih Terim...

Aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Fatih Terim, Selçuk İnan gibi isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin, bir bankanın şube yöneticisi tarafından yüzde 30 kazanç vaadiyle dolandırıldığı ortaya çıktı. Dolandırıcılığın boyutunun 80 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi.

Özel bir bankanın İstanbul Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan hakkında "özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da mağdurlar arasında olduğu iddia ediliyor.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçen hafta İstanbul Göktürk’te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Evinde arama yapılan şüpheli hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı.

Gazete Oksijen'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada düğmeye geçen hafta basıldı ve geçen sürede dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi.

‘Mağdur’ sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya’nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia ediliyor. Bazı kaynaklar, Fatih Terim’in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini ifade ederken bazıları ise daha yüksek bir rakam veriyor: 12.5 milyon dolar. Bir diğer mağdur Arda Turan için ifade edilen tutar ise 6-8 milyon euro… Toplam rakam ise yaklaşık 80 milyon dolar.

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Soruşturmada bu kadar çok Galatasaraylının adının geçmesi ise yıllar öncesine dayanıyor. Şüpheli Seçil Erzan yaklaşık 15 yıl önce özel bir bankanın Florya şube müdürü iken başta Terim olmak üzere futbol camiasından pek çok kişiyle tanışıyor ve güvenlerini kazanıyor, bankacılık hizmetlerine bireysel olarak da destek veriyor. Hatta Büyükdere şubesine geçerken bu güven sayesinde birçoğunun hesabını da görev aldığı şubeye taşıyor.

Şikayet dilekçesi veren iş insanı bu olaydan sonra Erzan’a karşı güvenini kaybettiğini ve parasını geri istediğini ifade ediyor: "Paramı geri istediğimi ve paranın akıbetini sordum. Erzan paranın fonda olduğunu, fonun Fatih Terim adına kayıtlı olduğunu ifade etti. Artık fonda kalmak istemediğimi söyleyince vade tarihini beklemek zorunda olduğumu beyan etti. Kendisinden resmi belge istedim.

Bana banka ibaresini taşıyan 3.5 milyon dolar ve 1 milyon 523 bin dolarlık belge gönderdi. Ancak borç aldığım arkadaşlarım baskı yaptı ve bunun dolandırıcılık olduğunu söylediler. Avukatlarım da bu yönde karar bildirince suç duyurusunda bulunma kararı aldım."