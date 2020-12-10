8 yıldır beklenen oyunda Türk imzası!
Oyun yayınlanmasına rağmen Steam‘de yaşanan çökme ve diğer sorunlardan dolayı çoğu kullanıcı tarafından indirilemezken, ortaya çıkan bir ayrıntı gurur kaynağımız oldu.
CD Projekt Red‘in yapımcılığında bugün piyasaya sürülen Cyberpunk 2077‘ye bir Türk’ün imzası bulunduğu ortaya çıktı. Oyunda yer alan katkıda bulunanlar sinematiğinde grafik tasarımcılar arasında Dilara Özden ismi dikkat çekti.
Güncel ekran kartlarını bile zorlayan oyundaki en önemli detayların işlenmesinde rol alan Dilara Özden, Haziran 2020’den bu zamana CD Projekt Red bünyesinde çalışıyor. Firmaya ait yeni ve devam oyunlarının katkıda bulunanlar listesinde görmeyi beklediğimiz Türk grafik tasarımcı, sosyal medyada çoğu insanın gurur kaynağı oldu.
CDPR’nin sunacağı yeni güncellemeler ve grafiksel iyileştirmelerle oyunu bir üst seviyeye taşıması bekleniyor.